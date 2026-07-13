Ünlü müzisyen Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği’nde bir takım usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Ünlü sanatçı, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gelen son bilgilere göre Haluk Levent’in yurtdışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, Almanya yönünde bilet aldığı, ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü öğrenildi. Evine döndükten sonra da telefonlarını kapatarak İzmir yönünde yola çıkan Levent Bursa'da gözaltına alındı.

Levent'e, “Dernekler kanununa muhalefet” “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Örgüt üyeliği” suçları yönetiliyor.

Başsavcılık açıklamasında Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verildi.

BAŞSAVCILIK: 990 MİLYON LİRA BAHİS OYNANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yine başsavcılık açıklamasında derneğin kurucu isimleri arasında yer alan Alper Ç. isimli kişinin hesaplarından ise 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve 390 milyon lira para kaybedildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"- Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı, derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı,

"60 MİLYON LİRALIK MAĞDURİYET YARATILDI"

- Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz K.'nin şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 Milyon USD mağduriyet yaratıldığı..."

Açıklamada dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına ilişkin ciddi emareler bulunduğu savunuldu.

Başsavcılık açıklamasına şöyle devam edildi:

"- Derneğe ait gayrimenkullerin, şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği,

- 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."

“AHBAP DERNEĞİ BAŞKANLIĞINI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Sanatçı, Ahbap Derneğinin deprem dönemine ait faturaları ve denetimlerle ilgili yaptığı açıklamasında, başkanlık görevini bırakacağını duyurmuştu.

Sosyal medyadan canlı yayınla yaptığı açıklamasında Süperman olmadığını, hataları ve eksikleri olduğunu belirten Levent, “Ahbap başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra Ahbap genel başkanına bırakacağımı buradan ifade edeyim. Bir Ahbap gönüllüsü olarak yine Ahbap'la beraber çalışmaya devam edeceğim.” demişti.

Haluk Levent, çok büyük çalışmalar yaptıkları ancak dışarıdan insanların yanlış algıya düşmemesi için bu kararı aldığını belirtmişti."