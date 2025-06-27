Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, sağlık altyapısını güçlendirecek yeni tıbbi cihazlarla donatıldı. Cihazlar, China Bazaar sahibi Mazhar Iqbal Choudhry tarafından bağışlandı. Teslim törenine, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti de katılarak destek verdi.

Teslim edilen medikal cihazlar arasında;

Hasta monitörü,

Solunum destek cihazları,

Nebulizatörler,

Serum askılıkları,

Tıbbi arabalar,

Tartı ve ölçüm cihazları,

Muayene aynası,

Oksijen ekipmanları ve çeşitli steril medikal malzemeler yer aldı.

Mazhar Iqbal Choudhry, bu katkıyı “Kıbrıs halkına duyduğu saygı ve dayanışma” duygusuyla gerçekleştirdiğini ifade ederken, sağlık sistemine katkı yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise bu tarz özel sektör katkılarının, kamu yararına hizmet veren kurumların güçlenmesine önemli bir destek sunduğunu vurguladı.

Hastane yönetimi adına konuşan yetkililer de, yapılan bağış için teşekkür ederek, cihazların en kısa sürede hastaların hizmetine sunulacağını bildirdi.