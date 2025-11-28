Güney Kıbrıs Merkez Cezaevi’nde patlayan skandal, Irak uyruklu bir kadın mahkûmun günlerdir polis birimlerine verdiği ayrıntılı ifadeyle açığa çıktı. Mahkûm, geçmiş yıllarda cezaevinin üst düzey yöneticileri tarafından defalarca hücresinden çıkarıldığını, saatlerce kapalı kapılar ardında tutulduğunu ve bazı seferlerde cezaevi dışına götürülerek cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ediyor.

Kadın, kapalı hücre uygulamasına rağmen “belirli müdürlerin talimatıyla ofislere alındığını”, bazı geceler cezaevi dışına çıkarıldığını ve bu süreçlerde kendisini koruyacak herhangi bir üst mekanizmanın bulunmadığını belirtti. İfadelerinde isim de veren mahkûm, olayların uzun süre örtbas edildiğini ve geçmişte yapılan şikâyetlerin limbo’da bekletildiğini söylüyor.

İtirafların ardından soruşturma Güney Kıbrıs’ta en üst seviyeye taşındı. Polis birimleri, yıllardır konuşulan fakat hiçbir zaman tam anlamıyla açığa çıkarılamayan yolsuzluk, güç istismarı ve nüfuz kullanımı iddialarını yeniden masaya yatırdı. Eski döneme ait kapalı dosyaların yeniden açılması ihtimali güçlü görülüyor.

Kıbrıslı avukat Andreas Christou, yaşananları “şoke edici” olarak niteledi ve Merkez Cezaevi’ndeki sistemin bütüncül bir incelemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Christou, Güney Kıbrıs’ın tek cezaevinin bu tür iddialarla anılmasının “ülkenin adli yapısı için büyük bir mesele” olduğunu vurgulayarak, “Bu iddialar doğruysa, mesele bireylerin ötesine geçer; ceza sistemi kökten sorgulanır” ifadelerini kullandı.

Christou, bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumlarının ve savcılık makamlarının bu süreçte gecikmeye yer vermeden hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Eğer bir sorumluluk varsa ışığın altında görünmeli. Kamuoyu da gerçekte ne yaşandığını bilmek zorunda” dedi.

Soruşturmanın seyri, Güney Kıbrıs cezaevi tarihinde bugüne kadar görülmüş en kapsamlı skandallardan birine dönüşebilir. Yetkililer, mahkûmun verdiği bilgilerin doğrulanması hâlinde hem dönemin yöneticileri hem de diğer görevliler hakkında geniş çaplı cezai süreçlerin başlatılabileceğini ifade ediyor.

Bu olay, Güney Kıbrıs’ta uzun süredir kulaktan kulağa dolaşan karanlık ilişkiler zincirinin buzdağının yalnızca görünen kısmı olabileceğine işaret ediyor. Gelişmelerin, ülkenin cezaevi sisteminin geleceğini belirleyecek ciddi bir kırılma yaratması bekleniyor.