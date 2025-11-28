Fileleftheros gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait olan bir bina içerisinde Limasol'dan çalınan motosikletin bulunduğunu, bunun 22 yaşındaki askerle bağlantılı olduğunun tespit edildiğini, yapılan araştırmalarda da motosikleti buraya koyan şahsın, binanın kilidini kırarak yenisini taktığının belirlendiğini yazdı.

Gazete, bu olayın söz konusu askerin iddianamesinde yer almadığını ve bu olayın cinayetle mi yoksa başka bir suç eylemiyle mi bağlantılı olduğu konusunun netleşmediğini kaydetti.

Haberde, askerin 13 Ocak’ta Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayacağı belirtildi.