Platformdan yapılan açıklamada, kurulduğu günden bu yana hiçbir zaman kişisel kavgaların içine girmeyen, her daim çevresel değerleri ve halkın menfaatlerini koruma amacı güden hareketin son günlerde karşılaştığı karalama kampanyaları ve asılsız suçlamalar karşısında yalnız olmadığı kaydedildi.

“Yeşil Barış Hareketi’nin iddiaların aksine, farklı siyasi görüşlerden gelen bireylerden oluştuğu tüm kamuoyunun bilgisindedir. Bu çeşitlilik, hareketin daha kapsayıcı ve etkili bir şekilde çevre sorunlarına yaklaşmasını sağlamak bakımından olması gerektiği gibidir.” denilen açıklamada, son dönemde yaşanan olayların bu hareketin hedef alındığı ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını gösterdiği ifade edildi.

Hareketin, özellikle “Lapta Marina-Otel İhalesi” konusundaki hukuki mücadelesinin, çevre ve kamu haklarının korunması açısından büyük bir önem taşıdığının belirtildiği açıklamada, “Bu süreçte, mahkemeye taşınan konunun, yasalarımıza aykırı bir şekilde, projesiz ve Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olmayan bir biçimde ihaleye çıkarılması durumunun altı çizilmektedir. Çevre Platformu olarak, Yeşil Barış Hareketi’nin bu tür uygulamalara karşı durarak, kamu yararını gözetme çabalarının her zaman yanında olmayı bir yurtseverlik olarak görmekteyiz.” ifadelerine yer verildi.

- “Çevre hakkı herkesin ortak değeri”

Son zamanlarda kamuoyuna ilgili taraf tarafından yapılan açıklamaların “hem yanıltıcı hem de asılsız” olduğunun öne sürüldüğü açıklamada, kamuoyunu ve mahkemeyi, saygı sınırlarını aşarak etkilemeye yönelik çabaların gerçekleri saptırma niyeti taşıdığı savunuldu.

Açıklamada, “Yeşil Barış Hareketi’nin çevreye duyduğu sevgi ve saygıyı çarpıtarak, kişisel çıkarlar uğruna yok sayan bu tür söylemlere ve tavırlara karşı dururken, Çevre Platformu olarak bizlerin de yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz.” denildi.

Çevre hakkının herkesin ortak değeri ve bu değerlerin korunması adına yürütülen mücadelenin toplumun geleceği için kritik öneme sahip olduğunun kaydedildiği açıklamada, Yeşil Barış Hareketi’ni desteklediklerini, zira onların mücadelesinin sadece bir derneğin değil tüm toplumun yararına bir mücadele olduğu ifade edildi.

Hareketin yanında olduklarını ve çevre hakkı için verdikleri mücadelede tam destek verdiklerinin belirtildiği açıklamada, “Herkesin bu konuda duyarlı olmasını ve çevre mücadelesine katkı sağlamasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.