Kıbrıs Türk Barolar Birliği, 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi kazasıyla ilgili talep eden kazazedeler ve ailelerine ücretsiz avukatlık hizmeti verilmesine karar verdi.

Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada, bu amaçla gönüllü avukatlardan oluşan bir liste hazırlanacağı belirtildi.

Hukuki destek verecek avukatların listesinin, Barolar Birliği’nin düzenleyeceği koordinasyon ve standart toplantılarının ardından duyurulacağı kaydedildi.