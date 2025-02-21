DAÜ-SEN’den verilen bilgiye göre, DAÜ dışındaki tüm üniversitelerde mevcut olan bu imkanlardan artık DAÜ’nün de faydalanabileceği ifade edildi.

Hükümet, DAÜ yönetimi ve sendikalar arasında imzalanan protokol doğrultusunda, yasanın oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından ilgili tüzük çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, sürecin her aşamasında, sosyal sigorta emeklilik hakkına sahip akademik personelle toplantılar yapıldığı ve kaygılarını giderecek düzenlemelerin hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni mevzuattan yararlanan birçok akademisyenin emeklilik başvurusu yaparak özel statüde çalışmaya başladığı ve bu kapsamda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ-SEN Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner’in de emeklilik başvurusunda bulunduğu ifade edilirken, Genel Sekreter Caner’in diğer akademisyenlere örnek olmak amacıyla 9 bin iş gününü tamamlamadan emekliliğe ayrıldığı bilgisi verildi.

Yeni statüye geçen tüm akademisyenlere başarılar dileyen DAÜ-SEN, mevzuata destek veren ve siyasi irade gösteren Başbakan Ünal Üstel’e, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya, Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na, milletvekillerine, Vakıf Yöneticiler Kurulu’na, Rektörlüğe, Üniversite Yönetim Kurulu’na, Senato’ya, üniversite hukukçularına, mali işler ve insan kaynakları personeli ile DAÜ-SEN üyelerine teşekkür etti.

Sendika, meslektaşlarının özel statüde çalışmasının üniversiteye önemli bir mali katkı sağlayacağını belirterek, tamamen gönüllülük esasına dayanan bu sürecin krizden çıkışa ve daha güçlü bir geleceğe katkı sunacağını ifade etti.