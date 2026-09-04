Tam Parti, gemi faciası ve KKTC’de yolcu taşıma gemilerinin güvenliği hakkında bilgi ve belge talep etti.

TAM Parti'den yapılan yazılı açıklamya göre, 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciası kapsamında; KKTC sınırları içerisinde faaliyet gösteren yolcu taşıma gemileri, mürettebat yeterlilikleri, denetimler, acil müdahale, arama-kurtarma kapasitesi, tatbikatlar ve ilgili kamu kurumlarının hazırlık düzeyi hakkında Kamu Bilgi Edinme Hakkı kapsamında bilgi talep edilerek, kamu vicdanının aydınlatılması ve benzer faciaların tekrar yaşanmaması amacıyla bir dizi soru yöneltildi.

Kamu Bilgi Edinme Hakkı kapsamında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla 10 soru yönelten Tam Parti, her bir soruya ayrı ayrı, açık, somut, tarih ve sayılarla desteklenmiş şekilde cevap verilmesini istedi.

TAM Parti, 30 Ağustos’ta yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının yalnızca bir siyasi tartışma değil, insan hayatının, deniz güvenliğinin ve kamu sorumluluğunun gereği olduğunu belirtti.

TAM Parti’nin yönelttiği sorular şöyle;

“Deniz kazaları ve gemi yangınlarına karşı son tatbikat ne zaman yapıldı, özel ve tüzel gemi sahipleri ve kaptanları tatbikatlara katıldı mı, gemi mürettebatı acil durum ve kurtarma eğitimi aldı mı, bir deniz kazasında acil müdahale süresi nedir, KKTC sınırları içerisindeki deniz araçları yeterli düzeyde denetleniyor mu, yolcu taşıma belgesi bulunan gemiler en son ne zaman denetlendi, gemilerde ilk yardım ve acil müdahale imkânları yeterli mi, gemi personelinin yeterlilik ve sertifikaları denetleniyor mu, her sefer öncesinde gemiye seyir izni nasıl veriliyor, liman ve ulaştırma personeli acil durumlara hazır mı?”