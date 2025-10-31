KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği müsabakalarda her kategoride yer almaya devam ediyorlar.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, 31 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarına katılmak üzere İstanbul’a gittiler.

Cimnastikte yardımcı antrenörlük kursu sürüyor
Cimnastikte yardımcı antrenörlük kursu sürüyor
İçeriği Görüntüle

KKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Basri Aydoğan’ın kafile başkanlığında İstanbul’a giden 8 yaşındaki Cesur Alp Korkmaz ile 9 yaşındaki Tuğra Türe, Türkay Özata’nın antrenörlüğünde, Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarında yarışacaklar.