KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği müsabakalarda her kategoride yer almaya devam ediyorlar.
KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, 31 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarına katılmak üzere İstanbul’a gittiler.
KKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Basri Aydoğan’ın kafile başkanlığında İstanbul’a giden 8 yaşındaki Cesur Alp Korkmaz ile 9 yaşındaki Tuğra Türe, Türkay Özata’nın antrenörlüğünde, Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarında yarışacaklar.