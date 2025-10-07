Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya bölgesinden bazı vatandaşlarımız Mesarya’nın göbeği olan ve Mağusa – Lefkoşa anayolunun önemli bir kavşağı durumundaki Aslanköy Kavşağı ile Tuurnçlu kavşağı arasındaki araç park yeri olan cebin durumunu bizlerle paylaşarak bu duruma tepki gösterdiler.

Bu cebin etrafının fotoğrafta da görüldüğü gibi adeta bir çöplüğü andırdığını ifade eden vatandaşlarımız, insanlarımızın ve yetkililerin neden çevresine karşı bu kadar duyarsız olduğunu sorguladılar.

O cebi kullanan insanların çöplerini etrafa atmak yerine ellerinde tutarak çöp kutusuna atması gerektiğini dile getiren duyarlı vatandaşlarımız, bu bölgeden sorumlu olan belediyenin ise en azından buraya bir çöp kutusu yerleştirerek haftada bir kez çöpleri alması gerektiğini belirttiler.

“Temizlik mi imandan gelir; iman temizlikten mi gelir?” diyen vatandaşlarımız serzenişte de bulunarak sözlerini tamamladılar.