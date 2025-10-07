Türkiye’nin önde gelen yer bilimci ve deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, "Afrika ve Anadolu levhaları sınırına en yakın kara Kıbrıs. Bu bölge depremden muhakkak etkilenecek. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Kıbrıs deprem kapasitesi olan bir ülkedir.” dedi.

Sağlam yapılaşmanın önemine dikkat çeken Görür, Kıbrıs'ta ciddi bir deprem uyarısı yaptı, ''Kıbrıs'ı tehdit eden fay burnunuzun dibinde yatıyor. Biz önlemlerimizi alalım, bu tehdit gerçekleştiği zaman ülkeyi kaybetmeyelim" dedi. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş birliğinde Kıbrıs’ın depremselliği uzmanların katılımıyla masaya yatırıldı.

Girne Acapulco Otel’de dün yapılan “Deprem Dirençli Kıbrıs Söyleşisi” isimli etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen yer bilimci ve deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi, Deprem Dirençli Yapılar Uzmanı Dr. Fatih Sütçü birer sunum yaptı.

Etkinliğin açılışında ise Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı konuştu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, açılış konuşmasında, on binlerce insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat Depremi’nin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, Gazimağusa’nın her köşesinde dinmeyen bir acı olduğuna dikkati çekti.

Depremin ardından geçen sürede özeleştiri yapılması gerektiğini kaydeden Gürcafer, "Deprem ardından harcanan emek, önceden harcansaydı yaşananlar bir daha yaşanmazdı" dedi ve bilim ışığından ilerlemenin önemine vurgu yaptı.

Gürcafer, bu noktada ihtiyacın toplumsal duyarlılıkla yasama ve yürütmenin gerekeni yapması olduğunu belirtti. Siyasetin toplumsal duyarlılığa göre şekillendiğini vurgulayan Gürcafer, "6 Şubat Depremi için halen daha ağlıyoruz ancak yapılması gerekeni yapmıyoruz.” dedi. Gürcafer, okulların güçlendirildiğini ancak kamu binaları ve konutlarda bir çalışmanın olmadığını belirtti.

GÖRÜR: KIBRIS TEHLİKE ALTINDA... EŞEĞİMİZİ SAĞLAM KAZIĞA BAĞLAMALIYIZ

Prof. Dr. Naci Görür ise Kıbrıs'ın levha sınırı Helen yayına yakınlığına işaret etti. Görür, “Afrika ve Anadolu levhaları sınırına en yakın kara Kıbrıs. Bu bölge depremden muhakkak etkilenecek. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Kıbrıs deprem üretme kapasitesi olan bir ülkedir.” dedi.

Depremin zamanının kesin olarak öngörülemeyeceğini vurgulayan Görür, riskin her zaman var olduğuna işaret etti ve gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Kıbrıs’ta karaya doğru uzanan faylar da olduğunu belirten Görür, “Dedem deprem görmedi; atalarım görmedi. Bizde olmaz.” gibi düşüncelerin tehlikelerine vurgu yaptı; fay hattının deprem üretme zamanın bilinmeyeceğini, binlerce yılda olabileceğini kaydetti.

Kıbrıs’ın depremden etkilenecek bir bölgede olmasının onu depreme dayanıklı olmasına engel olmayacağını kaydeden Görür, “Bu tehdit gerçekleştiği zaman ülkeyi, insanımızı kaybetmeyelim. Gelin Kıbrıs’ı deprem dirençli yapalım. Bu işi halledelim. Sonra unutalım gitsin” ifadelerini kullandı.

Görür şöyle dedi:

“Tarihi geçen zamana bakıp da Kıbrıs'ta bundan daha büyük olmaz, bundan daha küçücük olmaz demek yanlıştır. Deprem tekerrür periyodu bazen binlerce senede ölçülür. Zamanı gelince deprem meydana gelir. Onun için biz kendimiz yani affedersin, eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kıbrıs'ı deprem dirençli yapalım. Kıbrıs deprem üretmeye başladığı zaman da onu minimum hasarla atlatalım. Yol bu olmalı.”

Görür, “Rusya’da Kamçatka’da 8.8’lik depremde kimse ölmedi, bir tek bina yıkılmadı. Bizim bin misli depremden, bin misli büyük deprem oldu, bir kişi dahi ölmedi. Bizde çok daha küçük depremlerde on binlerce insan göçük altında kaldı. Bu yakışmıyor. Bilimsel doğrular bu, yaparsan başarırsın” ifadelerini kullandı.

Halk depreme karşı bilinçli değilse depremle ile mücadele edilemeyeceğini ifade eden Görür, "Japonların başına silah dayansa bile kaçak bina yapmaz. Millet olarak bize de büyük görevler düşüyor." dedi.



