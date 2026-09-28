Lefkoşa’da 39 yaşındaki B.C.D'ın kaldığı evde yapılan aramada, biri 9, diğeri 7,65 mm çapında iki tabanca, iki şarjör, 7 adet 9 mm çapında, 8 adet de 7,65 mm çapında toplam 15 canlı mermi ele geçirildi.

Aramada, ayrıca, yaklaşık 20 gram hintkeneviri, 20 gram kokain ve 150 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

“Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri, kokain ve Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarrufu, kanunsuz Ateşli Silah ve Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı B.C.D dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 26 Eylül 2026 tarihinde 19:45-20:30 saatleri arasında zanlı B.C.D'ın Lefkoşa’da kaldığı evde huzurunda yapılan aramada bir adet 9mm çapında Sig Souer marka seri numarası bulunmayan ateşli silah ve konu tabancaya takılı bulunan şarjör içerisinde toplam 7 adet, 9 mm çapında MKE 23 9P ibareli canlı mermi, bir adet 7.65 mm çapında Glock marka ateşli silah ve konu tabancaya takılı bulunan şarjör içerisinde 8 adet, 7.65 mm çapına canlı mermi, bir adet üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu ve 150 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu aktardı.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini, maddelerin analize gönderilip silahların ise balistik incelemesinin yapılacağını belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.