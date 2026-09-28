Lefkoşa'da 31 yaşındaki B.H'ın kaldığı evde önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

“Kanunsuz Uyuşturucu Madde hintkeneviri Alma Ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan zanlı B.H dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 26 Eylül 2026 tarihinde 18:15-18:30 saatleri arasında Lefkoşa adresinde sakin Zanlı B.H’ın ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekibi tarafından yapılan aramada; söz konusu evde yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve bir adet üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.