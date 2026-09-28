Lefkoşa’da 36 yaşındaki H.Ö ait iki evde Cürümleri Önleme Şube Amirliği tarafından yapılan aramada yaklaşık 5 gram sentetik cannabinoid olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi yedi hap bulundu.

Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarruf, İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan zanlı H.Ö dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 26 Eylül 2026 tarihinde 16:12-16:40 saatleri arasında Ortaköy’de aynı yerde Sakin zanlı H.Ö ikametgahında polis ekibi tarafından yapılan aramada bahçe masasının üstünde bulunan sigara paketi içinde yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis olayın akabinde konu ikametgahın yatak odasında yatağın üzerinde bulunan yastık altında yeşil reçeteye tabi 7 adet Lyrica marka hap tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.