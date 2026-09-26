İskele’de bir inşaat şirketi çalışanı müşterilerden iş yeri adına tahsil ettiği paraları tasarrufuna geçirdi, tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre Mart-Eylül 2026 ayları arasında, İskele’de bir inşaat şirketinde çalışan A.R.’nin (E-32), müşterilerden iş yeri adına tahsil ettiği su, elektrik, internet, site bakım ve daire aidatı ücretleri olan toplam 25 bin 215 euro, 18 bin 120 dolar ve 9 bin 970 sterlin parayı, şirket muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek “müstahdem tarafından hırsızlık” suçundan tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

- İzinsiz ikametten iki kişiye yasal işlem

Dün, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam iki kişi tutuklanararak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.