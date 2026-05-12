KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Okullar arası cimnastik yarışmalarında dereceye giren okullarımız, KKTC’yi, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bolu’da düzenlenen Türkiye Okullar arası Cimnastik Şampiyonası’nda temsil edecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı denetmeni Osman Vaiz’in kafile başkanlığında Bolu’ya giden ilkokul, ortaokul ve lise cimnastik kız – erkek takımlarımız Bolu’da, kürsüye çıkmak için yarışacaklar.

Okul yönetici, öğretmen ve sporcularının yanı sıra, öğrenci velilerinin de katılımıyla büyük bir kafileyle Bolu’ya giden KKTC Cimnastik kafilesi, Bolu’ya adeta çıkarma yaptı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de okullarımıza destek vermek için Bolu’ya gittiler.