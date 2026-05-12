Taekondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cihat Uskan Taekwondo Hyong Şampiyonası dün (Pazar) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölgelerden sporcular katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Cansu Keskin, Ceyda Uçaner, Zehra Karip , Mustafa Özen, Açelya Ergin ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar Sonuçları
1. Katagori : 1. Melek Ünver 2. Hayrunnisa İkinci
2. Katagori : 1. Eylül Ceryan 2. Nina Herdenniko
3. Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Kübra Parçalar
4. Katagori: 1. Reyhan Melisa Eren 2. Gülcem Küçük 3. Zümra Karabenli
5. Katagori: 1. Zeynep Kültür 2. Nilda Köylü
6. Katagori: 1. Emine Su Yılmaz 2. Sema Oktay
7. Katagori: 1. Neva Keskin 2. Fatimah Akhtar
8. Katagori: 1. Su Dağılmış 2. Sayra Güneysu
Erkekler Sonuçları
1. Katagori : 1. Mehmet Demirkan Liman 2. Bilal Efdal Aydın 3. Kuzey Dağılmış
2. Katagori : 1. Atabek Carıyev 2. Arif Duran 3. Mete Bozlar
3. Katagori : 1. Mert Ali Batıray 2. Hasan Kılınç 3. Arad Sajoudi 4. Katagori : 1. Muhammet Eren Yılmaz 2. Deha Emekçi 3. Ali Poyraz Gezer
5. Katagori: 1. Ali Atalay Çeliköz 2. İlya Praehyk 3. Muhammet E Kaya
6. Katagori: 1. Michael Tobiczyk 2. Süleyman Çelik 3. Mahir Eymen Çelik
7. Katagori: 1. Arel Halil Karacabay 2. Bora Fuat Girişken 3. İbrahim Erişken
8. Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Kamil Umut Demir 3. Ali Ersoy
9. Katagori: 1. Arda Karlık 2. Burak Pişkin 3. Hasan Uygut
10. Katagori: 1. Mertcan İnce 2. Sami Sultanoğlu
11. Katagori: 1. Mustafa Kaya 2. Özgür Emekçi 3. Göktay Beneklikartal