Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bolu’da düzenlenen okullar arası cimnastik müsabakaları öncesinde KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, yönetim kurulu ve antrenörler ile bir araya geldi.

Ülkemizde cimnastik sporunun gelişimi, iş birliği ve geleceğe dair önemli paylaşımların yapıldığı buluşmada, çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarına katkı sağlayacak adımların atılmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Hasan Sapsızoğlu görüşmede Suat Çelen’e, KKTC Cimnastik Federasyonu’na katkılarından dolayı teşekkür plâketi takdim etti.

SAPSIZOĞLU: CİMNASTİĞİN BÜYÜMESİ İÇİN BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Suat Çelen ile yapılan görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Sayın Suat Çelen’e, cimnastik branşımıza ve çocuklarımıza verdiği kıymetli desteklerden dolayı teşekkür plâketimizi takdim ettik.

Her zaman yanımızda olduğunu hissettiren, 10.000 çocuk hedefimiz doğrultusunda yeni destekler sunacağını ifade eden Sayın Başkanımızın güçlü katkıları bizleri son derece mutlu etti.

Çocuklarımızın geleceği, cimnastiğin büyümesi ve daha güçlü yarınlar için birlikte yürümeye devam ediyoruz.”