LDH tarafından yapılan yazılı açıklamada, dini ziyaretler ve ayinler konusunda koordinasyonun artırılması, sorun yaşanabilecek durumların ele alınması ve din ile vicdan özgürlüğü temelinde daha öngörülebilir bir mekanizma oluşturulması yönündeki yaklaşımın önemli olduğu ifade edildi.

Beşparmak Dağları’ndaki Surp Magar Manastırı’na yapılması planlanan hac ziyaretinin “iptal edilmesi” ise eleştirilen açıklamada, iznin manastırın fiziksel durumu nedeniyle verilmediğine dair açıklamanın “Surp Magar’ın uzun yıllardır bakımsız durumda bulunan tarihi bir yapı olduğunu gözler önüne serdiği” savunuldu.

Açıklamada, “Eğer mesele gerçekten güvenlik ve yapısal risk ise, çözüm yasaklamak değil, ilgili taraflarla koordinasyon içerisinde kontrollü ve güvenli bir ziyaret zemini oluşturmak, hatta restorasyon çalışmalarına kurumsal destek sunmaktır.” denildi.

Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi ’ne yapılması planlanan toplu ziyaretin engellenmesinin de kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “Kıbrıs’ta dini mekânlara erişimin her iki tarafta da zaman zaman siyasi ve bürokratik engellere takılması, toplumlar arası güveni aşındırmaktadır. İhtiyaç duyulan şey, karşılıklı güven yaratıcı adımlardır. Kültürel miras alanları ve dini mekânlar, toplumları birbirinden uzaklaştıran güvenlik dosyaları değil, birlikte yaşam kültürünü güçlendiren ortak hafıza alanları olarak görülmelidir.” ifadeleri yer aldı.