Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eliz Volkan, KKLTC'de psikologluk mesleğine ilişkin kapsamlı bir yasal düzenlemenin bulunmamasının mesleki sınırlar ve denetim süreçleri açısından bazı kaygıları beraberinde getirdiğini ifade etti.

Volkan, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, etik ilkelere dayalı nitelikli psikolojik hizmetlerin önemine dikkat çekti, tüm psikologların gününü kutladı. Volkan, Dünya Psikologlar Günü’nün psikoloji biliminin insanı anlamaya yönelik güçlü ve bilimsel bir disiplin olduğunu hatırlatması açısından önemli bir farkındalık günü olduğunu da belirtti.

Psikolojik destek hizmetlerinin güvenilir ve etkili şekilde sunulabilmesi adına uygulayıcıların gerekli akademik eğitim, klinik süpervizyon ve mesleki donanıma sahip olması gerektiğini vurgulayan Volkan, psikolojinin günümüzde yalnızca klinik uygulamalarla sınırlı kalmadığını; nörobilim, bilişsel bilim, eğitim, sağlık ve yapay zekâ gibi alanlarla etkileşim içinde gelişimini sürdürdüğünü kaydetti.

Nörobilim alanında son yıllarda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Volkan; dikkat, bellek, karar verme, duygu düzenleme ve öğrenme gibi süreçlerin beyindeki karşılıklarının artık daha ayrıntılı biçimde incelenebildiğini kaydetti.

Beyin görüntüleme teknikleri, nöropsikolojik değerlendirmeler ve bilişsel araştırmaların, insan davranışının altında yatan mekanizmaların anlaşılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Volkan, söz konusu çalışmaların psikoloji biliminin gelişimini hızlandırdığını vurguladı.

Volkan, psikolojik sağlığın yalnızca ruhsal rahatsızlıkların bulunmaması şeklinde değerlendirilmediğini; bireyin yaşam doyumu, üretkenliği, iyi oluşu ve toplumsal işlevselliğini destekleyen temel bir unsur olarak ele alındığını ifade etti.