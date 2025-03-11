Fileleftheros gazetesi: “Guterres’in Üç Hareketi” başlığı altında verdiği haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan gayriresmi duyuruda Cenevre konferansının programına ayrıntılarıyla yer verildiğini yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cenevre’deki beş tarafla yapılacak temasları üç aşamaya ayırdığını belirterek BM duyurusuna tam metin olarak yer verdi.

Haberde, Genel Sekreterin Cenevre’de Kıbrıs sorununa çözüm arayışına “24 saatten az zaman ayıracağı ve 18 Mart tarihinde sonuç çıkmasını sağlamak adına elinden geleni yapmaya kararlı göründüğü” yorumunda bulunuldu.

Alithia gazetesi ise: “Guterres İlk Önce Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Taraflarını Ayrı Ayrı Görecek” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM’nin dün açıkladığı gayrı resmi belgeye atıfta bulundu.

Guterres’in ilk olarak Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının temsilcileriyle ayrı ayrı ve birer saatlik görüşmeler gerçekleştireceğini vurgulayan gazete, Guterres’in her iki tarafa da birer saat ayırarak bugüne kadar başarılamayanı nasıl başaracağının merak konusu olduğu yorumunda bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Beşli Görüşme Guterres’in Görüşmeleri ve Yemekle Başlayacak”.

Politis: “Cenevre: Yemek, İkili Görüşmeler ve Beşli Görüşme”.