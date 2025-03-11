Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Sempozyumu, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın girişimi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteği, Başkent Üniversitesi işbirliğiyle 12-13 Mart tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek.

KKTC, Türkiye’den ve üçüncü ülkelerden akademisyenlerin katılacağı sempozyum, 12 Mart Çarşamba günü Ankara’da Başkent Üniversitesi Kampüsü’nde saat 10.00’da Dr. Fazıl Küçük Fotoğraf Sergisi’yle başlayacak.

Sempozyumun açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ve KITAMER Başkanı Doç. Dr. Mehmet Balyemez konuşma yapacak.

İlki, Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından iki yıl önce KKTC'de yapılan sempozyum, 13 Mart Perşembe günü değerlendirme ve kapanış oturumuyla tamamlanacak.