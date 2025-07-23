Çeler, bu duruma sessiz kalan Bakanlık ve hükümetin, suça iştirak etmiş olduğunu savundu.

Çeler, yazılı açıklamasında, bugün Özgür Gazete’nin manşetine yansıyan “Kim Bu İmamlar?” haberine işaret ederek, aynı soruyu kendilerinin de Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete sorduklarını, bu kişilerin hangi yetkiyle 18 yaş altı çocuklara eğitim verdiğinin açıklanması gerektiğini belirtti.

Çeler, “Bizler eğitim daha çağdaş, bilimsel, laik ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olsun dedikçe, her geçen gün mantar gibi biten her köşe başında biten yasa dışı ve yetkisiz Kur’an kurslarıyla karşılaşıyoruz. Eğitim Bakanlığı neyi denetliyor? Denetliyor iddiasında ise bu görüntüler nedir?” diye sordu.

- “Merdiven altı değil, devlet gözetiminde ve Bakanlık izniyle olmak zorundadır”

Her ailenin, çocuğunun kendi inandığı dinin eğitimini almasını istemeye hakkı olduğunu ve bunun tek sağlıklı yolunun da devlet gözetimi ve izni ile yetkin kişilerce, okul ortamlarında verilmesi olduğunu vurgulayan Çeler, özellikle okulların tatile girdiği yaz döneminde artan bu merdiven altı sözde kursların, çocukların hayal dünyasına, henüz yeni yeni oturmakta olan sebep-sonuç ilişkisi kavramına ne kadar zarar verebileceğinin uzmanlar tarafından sürekli açıklandığına dikkat çekti.

Çeler, “Uzmanlar ‘bunun çocukların sağlıklı düşünebilmesi açısından çok tehlikeli’ olduğunu bas bas bağırmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı adeta kulaklarını tıkamış ve sıkıntı yaşayan bir gençlik yetiştirmek için çanak tutmuştur. Bu yapılan suçtur ve buna göz yuman Bakanlık da suç işlemektedir.” dedi.

-“Sadece önlem almakla da olmaz, alternatifler yaratmak zorundasınız”

Bakanlığın derhal soruşturma başlatmasını ve bu kişilerin eğitim durumlarının ne olduğunu, pedagojik formasyonlarının olup olmadığını ortaya koyarak, ailelere uyarıcı bildirimler göndermesi gerektiğini söyleyen Çeler, aynı zamanda suçu işleyenlerin hakkında da yasal işlem başlatılması gerektiğini söyledi.

Çeler, “Sadece önlem almakla da olmaz. Tüm bunlar yapılırken, eş zamanlı olarak da çocuklara yönelik yaz faaliyetleri artırılmalıdır. Etütler, sosyal içerikli eğitimler, kültürel faaliyetler ile zaman geçirmelerini sağlamak adına çeşitli girişimler yapılmalıdır. Hali hazırda birçok belediye bunları uygulamaktadır. Bu uygulamalar çoğaltılmalı, denetimler aksatılmamalı ve geleceğimiz olan çocuklara sahip çıkılmalıdır.” dedi.