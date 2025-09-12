Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, tehdit mesajları gönderilen Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’ye dayanışma belirtti.

Yazılı açıklama yapan Çeler, gazetecilerin tehdit yoluyla baskı altına alınmasının, "giderek yayılan tehlikeli bir eğilime dönüştüğünü" savunarak, suç odaklarının şimdi de Hüseyin Ekmekçi’yi hedefe koyduğunu belirtti ve “Yetkililer bu durumu daha ne kadar seyredecek?” diye sordu.

Çeler, açıklamasında “Bugüne kadarki hiçbir tehdit olayında faillerin açığa çıkartılmaması ciddi bir zafiyettir. Suç odaklarının en büyük cesaret kaynağı işte bu zafiyettir. Gazetecilere yönelik bu çirkin kuşatmadan son derece rahatsızız. Sevgili Hüseyin Ekmekçi’nin ve tüm medya mensuplarının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğünün ve gazetecilerin korunmasının hafife alınmayacak ve savuşturulamayacak bir görev olduğuna vurgu yapan Çeler, “Hükümeti ve diğer yetkilileri, görevlerini bir kez daha hatırlatarak uyarıyoruz; biliniz ki bu ülkede tek bir gazetecinin burnu bile kanarsa hiçbiriniz bunun hesabını veremezsiniz” dedi.