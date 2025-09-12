BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, 15 Eylül Pazartesi günü, saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ailevi nedenlerden dolayı iki hafta önce yapılması planlanan ziyareti ertelemek sorunda kalan Holguin, dün akşam adaya geldi.

Holguin ziyareti kapsamında, BM Genel Kurulu haftasında BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum liderin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmeye hazırlık mahiyetinde temaslarda bulunacak.