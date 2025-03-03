8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Girne Belediyesi katkılarıyla “Ceketini Al Da Gel” isimli sanat çalışması hayat buluyor.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, “Üreten, Emek Veren Kadınların Sanatla Buluşması” başlığı altında, Moda Tasarımcısı İnci Arkan öncülüğünde düzenlenen workshop cumartesi saat 11.00 – 17.00 arasında yapılacak.
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde (eski belediye binası) yer alacak etkinlik kapsamında, katılımcılar yanlarında getirecekleri ceketleri tasarlayacak.
Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikler hakkında daha fazla bilgi 0392 815 15 08 ve 0539 112 63 63’nolu telefonlardan alınabilecek.