Çatalköy İlkokulu tarafından düzenlenen Yıl Sonu Sergisi, Müsamere Gösterisi, Mezuniyet Töreni ve Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların sergilendiği etkinlik, hem duygu dolu anlara hem de renkli görüntülere sahne oldu.

Programa, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Fikri Toros, Sami Özuslu ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de katılarak öğrencilerin ve kursiyerlerin heyecanına ortak oldu.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un yurt dışında bulunması nedeniyle etkinliğe belediye adına Başkan Vekili ve Asbaşkan Başak Tümkan ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Uğur Çınar’dan Duygusal Konuşma

Törenin açılışında konuşan Çatalköy İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, mezun olan öğrencilere hitap ederek yeni eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerin ilkokul yıllarında edindikleri bilgi ve deneyimlerin gelecekteki eğitim yaşamlarının temelini oluşturacağını vurgulayan Çınar’ın konuşması, veliler ve öğretmenler tarafından duygusal anlarla takip edildi.

Öğrenciler Yetenekleriyle Göz Doldurdu

Yıl sonu sergisinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sahnede sergilenen müsamere ve gösteriler büyük alkış aldı. Öğrencilerin sergilediği performanslar, öğretmenlerinin rehberliğinde ortaya koydukları emeği gözler önüne serdi.

Mezuniyet töreninde ise öğrenciler kep atarak eğitim hayatlarının önemli bir dönemini geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Aileler, çocuklarının bu özel anlarını fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.

Köy Kadın Kursu Sergisi Beğeni Topladı

Etkinlik kapsamında düzenlenen Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kursiyerlerin bir yıl boyunca emek ve özveriyle hazırladığı el işi ve sanat çalışmaları büyük beğeni topladı.

Sergide yer alan eserler, üretmenin, öğrenmenin ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyarken, kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmalar katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Başkan Vekili Başak Tümkan, etkinlikte yaptığı değerlendirmede öğrencileri, öğretmenleri ve kursiyerleri tebrik ederek, eğitim ve üretime katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Tümkan, çocukların başarılarının ve kadınların üretkenliğinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gece sonunda öğrenciler, veliler, öğretmenler ve davetliler unutulmaz bir yıl sonu etkinliğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.