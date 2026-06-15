Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi, düzenledikleri çevre festivalleriyle öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirilen festivalde öğrenciler, hazırladıkları birbirinden özel etkinliklerle yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda sahnelenen gösteriler, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Program kapsamında yer alan drama oyunları, folklor ve dans gösterileri ile müzik performansları festivale ayrı bir renk kattı. Özellikle okulun Drama Kulübü tarafından sahnelenen üç farklı oyun, izleyenlere hem eğlenceli hem de duygu yüklü anlar yaşattı. Sahnedeki enerjileri, uyumları ve özgüvenleriyle dikkat çeken öğrenciler, uzun süren hazırlık süreçlerinin karşılığını alkışlarla aldı.

Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi’ne Silver Bayrak Ödülü

Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi öğrencilerinin “Yeşil Okullar Programı” kapsamında eğitim yılı boyunca hazırladıkları çevre temalı projeleri ve sanat etkinliklerini hafta içinde sergiledi. Özellikle geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularına dikkat çeken çalışmalar aileler tarafından ilgiyle incelendi ve takdir topladı.

Ayrıca çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını sürdüren Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi, önemli bir başarıya daha imza attı. Yeşil Okullar Programı kapsamında sahip olduğu Yeşil Bayrak statüsünü bir üst seviyeye taşıyan Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi, Silver Bayrak Ödülü almaya hak kazandı.

Çevre Bilinci Gelecek Demek!

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeye büyük önem verdiklerini belirten Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü Canan Gürkan, festivalin çocukların kendilerini ifade etmeleri ve çevre bilinci kazanmaları açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Canan Gürkan, “Festivalimiz ile öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerine ve sergilemelerine olanak sağlamayı hedefledik. Çocuklarımızın özgüven kazanmaları, kendilerini farklı alanlarda ifade edebilmeleri ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

Festival boyunca öğrencilerin ortaya koyduğu performansların kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Gürkan, “Çocuklarımızın sahnedeki heyecanına, mutluluğuna ve başarılarına tanıklık etmek bizlere büyük mutluluk yaşattı” ifadelerini kullandı.

Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi Müdürü Beyza Kılınç ise “Çocuklarımızın doğaya saygılı, sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını benimseyen bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedeflerimizden biridir” dedi. Bu bilinçle büyüyen çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak geleceğe hazırlandığını vurgulayan Kılınç, “Çocuklarımızın daha yaşanabilir, daha temiz bir dünyanın mimarları olacaklarına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.