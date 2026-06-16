Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu, 2025-2026 bahar dönemi eğitim öğretim yılı mezunlarını düzenlediği görkemli törenle uğurladı. İlkokul yıllarını geride bırakan British Programme ve Türkçe Programından 49 öğrenci, kep atmanın heyecanını yaşadı. Öğrencilerin başarılarını paylaşmak üzere bir araya gelen aileler ve öğretmenler ise gece boyunca gurur ve mutluluğu birlikte yaşadı.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği tören, öğrencilerin anne ve babalarıyla birlikte sahnelediği dans gösterisiyle başladı. Aileler ve çocukların aynı sahneyi paylaşması, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Program, öğrencilerin meşaleler eşliğinde alana coşkulu giriş yapmasıyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Okul Müdürü Canan Gürkan ve 5’inci sınıf öğrencisi Masal Bürge açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Geleneksel bayrak devir tesliminin de gerçekleştirildiği gecede, mezuniyet andı hep bir ağızdan okundu. Türkçe ve İngilizce seslendirilen şarkılar ise geceye renk katarak izleyicilerden büyük beğeni topladı. Mezuniyet etkinlikleri kapsamında öğrenciler, tören öncesinde canlı müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. DJ performansıyla devam eden gecede kep atma seremonisi öğrencilerin en unutulmaz anlarından biri oldu. Mezuniyet kutlaması, kep atma töreniyle sona ererken, gece, havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

Açılış konuşmaları öncesinde Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in mezunlara mesajı okundu. Öğrencilerin önünde yeni ve heyecan verici bir sayfa açıldığını vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “O sayfayı cesaretinizle, merakınızla ve en güzel yanlarınızla doldurun. Sizleri bu günlere taşıyan ailelerimize ve büyük bir özveriyle emek veren öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Canan Gürkan: “Geleceğe umutla bakan genç bireyleri uğurlamanın haklı gururunu yaşıyoruz!”

Törenin açılış konuşmasını yapan Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü Canan Gürkan, öğrencilerin sadece akademik başarılarla değil; sevgi, insanlık, paylaşım ve dürüstlük gibi evrensel değerlerle de yetişmelerinin önemine vurgu yaptı. Gürkan konuşmasında, “Sevgi, insanlık, paylaşım ve dürüstlük hayatınızın vazgeçilmezleri olsun. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığınız daima yolunuzu aydınlatsın. Geleceğiniz, Cumhuriyetimiz kadar güçlü ve güvende olsun” dedi. Beş yıl önce okulun kapısından küçük adımlarla giren öğrencilerin bugün özgüvenli, donanımlı, çağdaş ve başarılı bireyler olarak mezun olduğunu ifade eden Gürkan, “Bu tüm eğitim ailemiz için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Bu özel gecede Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu bir kez daha geleceğe umutla bakan genç bireyleri uğurlamanın haklı gururunu yaşadı” dedi.

Mezunlardan Duygu Dolu Mesajlar!

Beş yıl önce büyük hayallerle başladıkları ilkokul yolculuğunu tamamlamanın gururunu dile getiren 5’inci sınıf Türkçe Program mezunlardan Masal Bürge, öğretmenlerin sadece bilgi değil; sevgi, sabır ve yol göstericilikle kendilerine hayat boyu taşıyacakları değerler kazandırdığını ifade etti. Mezuniyetle birlikte yeni bir başlangıca adım attıklarını ifade eden Bürge, ilkokul yıllarının kendilerine sadece akademik bilgi değil; sevgi, saygı ve paylaşım gibi önemli yaşam değerleri kazandırdığını söyledi. “Edindiğimiz dostluklar, paylaştığımız anılar ve kazandığımız değerler hayat boyu unutulmayacak” sözleriyle konuşmasını tamamlayan Bürge, tüm arkadaşlarına yeni hayatlarında başarılar diledi.

British Programme mezunlardan Eva Masal Cengiz, ilkokuldan ayrılmanın hüznünü yaşarken, ortaokulda başlayacak yeni bir serüvene adım atmanın da mutluluğunu bir arada yaşadıklarını söyledi. Eğitim yolculuğunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade eden Cengiz, “Atatürk’ün izinden giderek ilkelerine bağlı, bilinçli öğrenciler olmak için çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Mutluluk ve başarılarla dolu bir geleceğe umutla bakıyor, bu güzel gecenin asla unutulmamasını diliyoruz” dedi. British Programme mezunlarından Eran Eğilmez okula veda etmenin hüznünü ve yeni bir başlangıca adım atmanın heyecanını birlikte yaşadıklarını ifade etti. Öğretmenlerine emekleri ve sabırları için teşekkür eden Eğilmez, onların kendilerine çalışkan, nazik ve cesur bireyler olmayı öğrettiğini söyledi. Ailelerine de destekleri için minnettar olduklarını belirten Eğilmez, arkadaşlarıyla unutulmaz anılar biriktirdiklerini ve geleceğe umutla baktıklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı.