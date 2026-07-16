Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası (POED) Yönetim Kurulları, Lefkoşa’daki POED Merkez Ofisi’nde bir araya geldi.

İki sendika yaptığı ortak açıklamada, toplantıda geçen yıl gerçekleştirilen ortak faaliyetlerin değerlendirilerek, yeni eğitim-öğretim yılı için planlanan çalışmaların görüşüldüğünü belirtti.

Açıklamada, altı öğretmen sendikasının birlikte yer aldığı Avrupa Birliği destekli DialoguED projesinin de ele alındığına dikkat çekilerek, toplantıda ayrıca, yeni eğitim-öğretim yılında iki sendikanın hayata geçirebileceği ortak faaliyetler ve girişimlerin de görüşüldüğü kaydedildi.

Öğretmen sendikalarının, iki toplumun eğitimcileri arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla birlikte çalışmaya devam etme konusundaki ortak kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği ifade edilen açıklamada, eğitim yoluyla karşılıklı saygı, anlayış ve barış kültürünün gelişmesini teşvik eden ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

(AF/TUĞ)