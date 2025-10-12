2025 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 3. Yarışı Carlot Auto Tırmanma yarışı 11 Ekim Cumartesi Günü St. Hilarion yolunda gerçekleşti.

Oldukça çekişmeli ve kalabalık seyirci ile gerçekleşecen sezonun 3. yarışında Deniz Denner en iyi süreyi elde ederek yarışı kazandı. İkinci az bir fark ile Doğa Koyuncu, üçüncü ise Kemal Topçuoğlu oldu.

Sınıf E4 de birinci İbrahim Aydoğanlı-İrfan Gelengül, ikinci Hüseyin Karaoğlan-Mehmetsalih Celikden, üçüncü Ahmet Bağrıaçık-Serden Şenel oldular.

Sınıf E3 de birinci İbrahim Hilmioğluları ikinci ise Jale Kuset oldular.

Sınıf S2 de Günün birincisi Halil Mulla-Levent Sönmez, İkinciler Tolga Güllü-Erdaş Uçaner ve üçüncüler Hakan Biricik- Ahmet Biricik oldular.

E2 de Günün birincisi Deniz Denner, İkinci Doğa Koyuncu ve üçüncü İlke Koçak oldular.

Kadınlar da Günün en hızlısı Jale Kuset ikinci Huri Bağrıaçık oldular.Kadın Co Pilotlarda ise Gölgem Paşa birinci , Pakize Çalı ikinci oldular.

Gençler de Birinci Hüseyin Karaoğlan-Mehmetsalih Çelikden birinci olurken, İkinciler Adilhan Öztürk-Ahmet Biricik oldular. Günün en Centilmen Sporcuları ise Can Yılmaz ve Emre Kanal seçildiler.