Basketbol Liglerine üç karşılaşma ile devam edildi.

Liglerde U 18 Erkekler, ttec U Kızlar Ligi ve U 14 Erkekler Liginde maçlar oynandı.

CANBULAT’TAN TARİHİ GALİBİYET

U 18 Erkekler Ligi’nde ligin yeni takımı Mağusa Canbulat, Doğu Akdeniz Üniversitesini kendi salonunda 72-32 yenerek ilk galibiyetini aldı.

U 14 KIZLARDA KAZANAN KIVILCIM

ttec U 14 Kızlar Liginde dün gece oynanan maçta Kıvılcım, Akdeniz Spor Birliğini 42-30 mağlup ederek ikinci maçını da kazanırken Tanem 20 sayı 15 verimlilik ile maçın öne çıkan ismi oldu.

SOYER AKSU EVİNDE KAZANDI

ttec U 14 Erkekler A Grubu’nda Soyer Aksu konuk ettiği Caesar Larnaka Gençler Birliğini 80-30 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Maçta Soyer Aksu’dan Mustafa 29 sayı 34 verimlik ve takım arkadaşı Arjan da 28 sayı 31 verimlilikle oynadılar.

HAKEMLER SEMİNERE

Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yarın ‘Hakemler’ ile bir araya geliyor.

TED Koleji’nde gerçekleşecek Rğitim Semineri’nde saat 10.00’da masa hakemleri saat 11.00’de ise sahada görev alanlara Merkez Hakem Komitesi tarafından şu ana kadar maçlarda yapılan hatalar eğitimde sunulacak.