Yakın Doğu Üniversitesi, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde tarihe ışık tutan özel bir koleksiyonu sanatseverler ve tarih meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de ziyarete açık olan “Çanakkale Deniz Savaşları Gemi Koleksiyonu”, Çanakkale Boğazı’nda destan yazan tarihi savaş gemilerini, gerçekçi maketleri ile bugüne taşıyor.

Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Savaşları’nda yer alan zırhlı kruvazörlerden muhriplere, mayın döşeme gemilerinden nakliye teknelerine kadar birçok tarihi geminin ölçekli modellerinin sergilendiği koleksiyon, ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Savaşta yer alan Türk, İngiliz ve Fransız gemilerinin bir arada sergilendiği koleksiyonun, kapsamı ile dünyada bir eşi daha bulunmuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de sergilenen koleksiyon, Çanakkale Savaşı’nın deniz cephesindeki stratejik hamlelerini, savaşın seyrini değiştiren kritik anları ve kahramanlık hikayelerini gözler önüne seriyor. Çanakkale Zaferi’nin “Geçilmez” ruhunu yansıtan sergi, hem tarih meraklılarına hem de genç nesillere önemli bir kültürel mirası aktarma amacı taşıyor.

Zamana Yolculuk!

Koleksiyonda yer alan, Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e, Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona’dan Samsun’a çıkarak ulusal kurtuluş savaşının başlattığı Bandırma Vapuru’na kadar 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerle tarihe yolculuk yapabilirsiniz.,

Koleksiyonda yer alan gemi maketlerinin boyutları 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor. Segide, Çanakkale’yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemilerinden Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de yer alıyor.

Bu eşsiz koleksiyonu ziyaret ettikten sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni de ziyaret ederek pek çok eşsiz sanat eserini ve klasik otomobilden gemi maketlerine, kılıç koleksiyonundan cam eşya koleksiyonuna kadar pek çok eseri de görebilirsiniz.