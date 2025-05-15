Birinci Lig’den BTM 1. Lige düşen Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde başkan Abbas Mendeli görevinden istifa etmesi ile birlikte olağanüstü genel kurul kararı aldı. 2 Haziran Pazartesi günü kulüp lokalinde saat 19.00 da yapılacak olan olağanüstü genel kuruluda açılışı, divan başkanlığı oluşumu, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunarak onaya sunulması, başkanlık seçimi ve dilek temenniler yer alıyor. Çanakkale Türk Spor Kulübü olağanüstü genel kuruluda başkan adaylığı için tüzük gereği 48 saat öncesinde sekreterliğe müracaat etmelidir. Çanakkale Türk Spor Kulübünde başkanlık görevini sürdüren Abbas Mendeli yeni dönem için olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

CAMİADAN MADDİ VE MANEVİ DESTEĞİ GÖRMEDİK

Gazimağusa’nın 1. Lig temsilcisi Çanakkale Spor Kulübü başkanı Abbas Mendeli, tamamlanan sezonda 1. Ligde başarılı olamayarak bir alt lige düştüklerini, belirterek sezon başından beri camia içerisinden bekledikleri maddi ve manevi desteği alamadığından dolayı da sitem etti. Gelinen noktada başarısız bir sezon geçirdiklerini, lig mücadelesi içerisinde maddi anlamda çok sıkıntılı bir süreç yaşadıklarının altını çizen başkan Abbas Mendeli, camiadan da beklediğimiz desteği görmediklerine vurgu yaptı. Başkan Abbas Mendeli, tüm olumsuzluklara rağmen ligdeki mücadelemizi son anına kadar centilmence sürdürdüklerini belirterek, süreç içerisinde maddi ve manevi olarak bazı iş insanlarından almış oldukları destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti. Çanakkale bölgesinin son yıllarda hızla büyüme içerisinde olduğunu, potansiyel olarak da çok geliştiğini belirten Abbas Mendeli, bu durumu fırsata çevirebileceklerini belirtti. Yeni dönem içinde camiaya çağrıda da bulunan başkan Abbas Mendeli, kulübün iyi bir oyuncu potansiyeline sahip olduğunu, camianın birlik beraberliğe bu dönemde oldukça ihtiyacı olduğunu belirterek, camia içerisinden çıkan çok değerli iş insanlarını katkıları ile birlikte destek verilirse, kulübün yeniden ayağa kalkacağına inancının tam olduğunu söyledi.