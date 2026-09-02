Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki Nihat Balyemez'in cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

Balyemez ile aynı gemide bulunan ve faciadan kurtulan arkadaşı Mehmet Tuga, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıklarını anlattı.

Geminin hareket etmesinin ardından sesler duymaya başladıklarını belirten Tuga, “Alttan sular vurmaya başladı. Sesler gelmeye başladı. Felaket şekilde sesler çıktı. Gemideki herkes ayaklandı. Tüm yolcular herkes geri dönelim diye söyledi. Mürettebatın hepsi 'Bir şey yok, biz her zaman bu güzergahı kullanıyoruz' dediler. Sürati azaltın dedik. Yavaşlarsak daha çok sesler duyarsınız dediler. Zaten bir süre sonra ön taraftan su almaya başladı. Kaptan geri dönmeye çalışırken ön taraf koptu ve su almaya başladı.

Tabi can havliyle herkes 'güverteye çıkın' diye bağırdı. Herkes birbirini iterek çıktı. Biz can yeleklerimizi bulduk. Biz en önde olduğumuz için can yeleği vardı. Bizim bir arkadaş öne gitti ve gelin dedi. Rahmetli Nihat abi de tam arkamdaydı. Yukarı çıktık. Nihat abi ortada yoktu, Ahmet abi de denize atlamıştı. Bana da 'atla atla' diye seslendi ancak benim ayağımda sıkıntı olduğu için atlamadım. Nihat ağabey de can yeleğini giydi. Bulunduğu yerden çıkmak isterken kafasını bir yerlere vurdu, muhtemelen orada hayatını kaybetti. Çok büyük bir felaket atlattık."