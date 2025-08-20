Basketbol liglerinde tam dört yıldır aralıksız mücadele eden ve ligin en uzun soluklu takımı olma unvanını gururla taşıyan Larnaka Gençler Birliği, yeni sezona büyük bir kararlılık ve yüksek motivasyonla hazırlanıyor.

L. Gençler Birliği Kulübü Basketbol Şubesi’nden yapılan açıklamada hedeflerinin, yalnızca mücadele etmek değil; zirveye Gençler Birliği’ni yeniden altın harflerle yazdırmak olduğu belirtilerek “İki yıl boyunca birlikte nice şampiyonluk sevinçleri yaşadığımız Can Galatyalı, kırmızı-siyah renklere bağlılığını iki yıl daha sürdürme kararıyla imzayı attı.

Can, tercihini istikrardan ve başarıdan yana kullandı; biz de onunla birlikte yeni zaferlere yürümek için sabırsızlanıyoruz!”