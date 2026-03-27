Digiturk BTM 2. Lig ekibi Çamlıbel Spor Kulübü, yeni sezon planlaması kapsamında daha önce formasını giyen tecrübeli futbolcu Murat Erişik ile yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçmişte Çamlıbel formasıyla önemli katkılar sağlayan oyuncunun, yeniden takıma katılmasının hem saha içi hem de saha dışı anlamda önemli bir kazanım olduğu vurgulandı.

Tecrübesi, liderlik özellikleri ve sahadaki karakteriyle bilinen Murat Erişik’in, yeni sezonda takıma güç katması bekleniyor.