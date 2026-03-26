Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-17 Mart 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Ahmet Toprak (Güvercinlik İYSK), Asrın Çeribaşı (Çello Dikmen Gücü SK) Umutcan Tuna (Çello Dikmen Gücü SK)

2 Maç: Uğur Aktaş (Çello Dikmen Gücü SK)

1 Maç: Eşref Mutal (Ağırdağ Boğaz TSK), Mehmet Beyazbayram (Bellapais Tatlısu HOSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Arda Göksu (Ağırdağ Boğaz TSK)

Arda Mizan (Vadili TÇBSK)

Hakan Baldan (Ağırdağ Boğaz TSK)

Hüseyin Aydıngönül (Bellapais Tatlısu HOSK)

Levent Akçagil (Çello Dikmen Gücü SK)

Serkan Zeyin (Bellapais Tatlısu HOSK)