Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre protokol çerçevesinde, özellikle iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında her türlü eğitim faaliyetinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca Bakanlığa bağlı dairelerde görev yapan müfettişlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik kapsamlı eğitim programlarının düzenlenmesi öngörülüyor.

Protokolün temel amaçlarından biri, ülkede İSG kültürünün yaygınlaştırılması ve iş yerlerinde alınacak önleyici tedbirlerle iş kazalarının en aza indirilmesi. Bu doğrultuda, meslek örgütlerine yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitim seminerleri organize edilecek.

Bunun yanında, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel araştırmaların desteklenmesi, ortak seminer, konferans ve yayın çalışmalarının gerçekleştirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

Protokolün, hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde iş güvenliği bilincinin artırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve hâlen aktif olarak görev yapan 128 iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanının 10’u, DAÜ Eğitim Kurumu tarafından yetiştirildi.

2008 yılında oy birliği ile kabul edilen 35/2008 sayılı İSG Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilgili birçok tüzük yeniden düzenlendi ve güncellendi. Bu revizyonlar sonucunda, İSG mevzuatının uluslararası standartlarla uyumlu bir yapıya kavuşturularak, iş sağlığı ve güvenliği alanında daha etkin, sürdürülebilir ve modern bir uygulama altyapısı oluşturulduğu ifade edildi.