Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Lefke Gazi Lisesi’nde basın açıklaması yaparak, geçtiğimiz gün yaşanan deprem ardından Lefke Gazi Lisesi’ndeki binalarında oluşan hasarın tehlike arz ettiğine dikkat çekti.

Eylem, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Lefke Gazi Lisesi binalarında geçtiğimiz gün yaşanan deprem sonrasında çatlaklar oluştuğunu kaydederek, hala laboratuvar ve zümre odalarının bu binalarda olduğunu söyledi.

Eylem, öğrencilerin tehlikeli binalar arasında dolaştığını, spor faaliyetleri yaptığını ve bunun büyük risk oluşturduğunu anlatarak, okula konteynerler koymak yerine güçlendirme çalışmalarının zamanında yapılmış olması gerektiğini ifade etti.

Eylem, konuyla ilgili gerekli adımların acilen atılmasını talep ederek, öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluklarını yerine getirmesi konusundaki mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

-Gökçebel

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, iyi bir planlamayla Lefke Gazi Lisesi’nin bugüne kadar güçlendirilmiş olabileceğini ifade ederek, okula konteynerlerin yerleştirilmesiyle okulda kullanım alanı kalmadığını ve öğrencilerin tehlikeli binaların arasında spor yaptığını, bir an önce konuya çözüm bulunması gerektiğini belirtti.