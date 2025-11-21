Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan köyünde bir evin yatak odasından 88 bin 400 TL değerindeki altınları çalarak çeşitli kuyumculara satan Gözde Atmaca ile Kadriye Mirka bu kez de “Sahtekarlıkla Para Temini” suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere sanıklar, 2021 yılının Mayıs ayında Akdoğan’da Y.K. isimli şahsa ait evin yatak odasından, 88 bin 400 TL değerindeki altınları çalarak çeşitli kuyumcularda bozdurmuştu.

4 yıl önce şikâyet üzerine tutuklanarak teminata bağlanan sanıklara Mayıs ayında Gazimağusa Ceza Mahkemesi tarafından 90’ar bin TL para cezası verilmişti.

Sanıklar Gözde Atmaca ile Kadriye Mirka bu kez de söz konusu altınları Lefkoşa’daki çeşitli kuyumculara sattıkları için yargılanmaya başladı.

“Sahtekarlıkla Para Temini” suçundan Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan sanıkların davası itham için 25 Aralık’a ertelendi.

Sanıklar 25 Aralık’ta yeniden mahkemeye çıkarılacak.