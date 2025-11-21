Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen “siper operasyonu” kapsamında tutuklanan zanlılar 49 yaşındaki Hasan Akçın ve 49 yaşındaki Yılmaz Sarmış bir ay cezaevine gönderildi.

“Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde İthal ve Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklu bulunan zanlılar, dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olguları aktaran polis, 31 Ekim’de güvenilir kaynaklardan edindikleri bilgide zanlıların tasarruflarında çok sayıda tabanca olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Aynı gün Girne’de tespit edilen zanlı Hasan Akçın’ın kullanımında bulunan araçta yapılan aramalarda Güney Kıbrıs menşeli iki av tüfeği fişeğinin bulunduğunu belirten polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Hasan Akçın’ın 1 Kasım’da Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde üç gün tutukluluk emri temin edildiğini ifade etti.

Bu süre zarfında yapılan tahkikatta Bostancı’da zanlının kullanımında bulunan MJ19EXK plakalı Ford Transit marka araçta arama gerçekleştirildiğini kaydeden Polis, araç içerisinde 9 mm çapında 11 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 9 adet canlı mermi bulunduğunu aktardı.

Aynı gün zanlı Hasan Akçın’ın tasarrufunda bulunan cep telefonunda yapılan tespitlerin ardından meseleyle bağlantısı olan zanlı Yılmaz Sarmış’ın da tutuklandığını kaydeden polis, zanlı Yılmaz Sarmış’ın ise 2 Kasım’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde iki gün tutukluluk emri temin edildiğini dile getirdi.

SU KUYUSUNA ATILMIŞ 8 TABANCA DAHA BULUNDU

Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada Bostancı-Akçay arasında bulunan su kuyusuna atılmış 8 adet tabanca parçasının da tespit edilmesiyle birlikte 19 adet tabancanın emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, 4 Kasım’da yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhinde sekiz gün tutukluluk emri temin edildiğini aktardı.

Kuyudan çıkarılan yanık vaziyetteki tabancalarla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı Hasan Akçın’ın sözlü itirafında silahları aracının motor bölümüne gizlediğini, Hisarköy-Yılmazköy arasında aracını durdurup kontrol ettiğinde ısıdan dolayı tabancaların plastik aksamlarının eridiğini söylediğini kaydeden Polis, söz konusu güzergahta yapılan incelemelerde ise yanık kalıntıları bulunan 4 parça halinde tabanca aksamlarının tespit edildiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili zanlı Yılmaz Sarmış’ın da sözlü itirafta bulunarak, söz konusu tabancaları zanlı Hasan Akçın ile birlikte kendisine ait aracıyla Lefkoşa’da tanımadığı bir kişiden teslim aldıklarını aktaran polis, zanlıların ifadeleri doğrultusunda Metehan bölgesindeki kameraların incelendiğini kaydetti.

Alınan tutukluluk süresince birçok ifade temin edildiğini ve zanlılara ait cep telefonu ımajlarının alınarak incelenmeye başlandığını kaydeden polis, ayrıca cep telefonları dökümlerinin de talep edildiğini belirterek tahkikatın kapsamlı olarak sürdürüldüğünü aktardı.

Soruşturma kapsamında emare alınan tabancaların, son günlerde ülkede meydana gelen ve toplum içinde infial yaratan kurşunlama olaylarıyla bir bağlantısı olup olmadığının da araştırıldığını ifade eden polis, tabancalarla ilgili herhangi bir olguyla karşılaşılmadığını belirtti.

Polis, 12 Kasım’da yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhinde sekiz gün daha tutukluluk emri temin edildiğini aktardı.

Yaklaşık 20 gündür süren tahkikat süresince birçok kameranın incelendiğini belirten polis, konu suçların ağır ceza mahkemesine gelen suçlar olduğuna dikkat çekti.

Zanlı Hasan Akçın’ın Güney Kıbrıs ve KKTC vatandaşı olduğunu ve araç alım-satım işi yaptığını belirten polis, 20 yıl İngiltere’de yaşadığını ifade etti.

İki farkı meseleden teminatı olan zanlı Yılmaz Sarmış’ın ise KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kaydeden polis, eşinin Almanya’da yaşadığını dile getirdi.

Polis, her iki zanlının serbest kalmaları halinde kaçmalarının aşikar olduğunu ifade etti.

Savcı Fatma Damdelen de, zanlıların yurt dışıyla ciddi bağlantılarının olduğunu belirterek, bir ay cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet, zanlıların davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmeyen bir süre cezaevine gönderilmelerine emir verdi.