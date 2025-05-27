Lefkoşa'da çalıştıkları iş yerinde müşterilerden alacakları paraları kendi hesaplarına yatırılmasını sağlayarak çalan Kader Özel ile Ele Şardu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 25 Mart 2023-29 Ocak 2025 tarihleri arasında Ortaköy'de faaliyet gösteren faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan iki zanlının müşterilerin ücretlerini kendi banka hesap numaralarını verip toplam 45 bin 320 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, şikâyet yerine soruşturma başlatıldığını, zanlılar hakkında 17 Mayıs'ta tutuklama emri alındığını aktardı. Polis, 18 Mayıs tarihinde Kader Özel'in saat 14.30 raddelerinde Havalimanından yurt dışına çıkmak istediği esnada görevli memurlar tarafından tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlı Şardu’nun ise 20 Mayıs’ta teslim olduğunu belirtti. Polis, iş veren tarafından yapılan ek şikayette zanlı Özel’in 45 bin 320 TL’nin haricinde 2024 yılı içerisinde 4 ayrı tarihte müşterilerden almış olduğu nakit 10 bin 400 TL parayı da kendi hesabına aktardığını belirtti. Polis, sirkat edilen miktarın 55 bin 720 TL’ye yükseldiğini ifade etti. Polis, iş yerinde hesaplardaki incelemenin sürdüğünü, miktarda değişiklik olabileceğini dile getirdi. Polis, 22 müşteriden 4’ünün ifadesinin alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirterek teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına iki haftada bir gün ispati vücut yapmalarına, 45'er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.