Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ciddi darp sarhoşluk rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket" suçlarından isminin baş harfleri M. Y. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Çankaya sokak üzerindeki bir ikametgahın önünde nefesinde 130 mlgr alkollü içki tesiri altında iken elinde bulundurduğu ve tecavüzkar alet olan camdan mamul boş içki şişesini alkol içmesini engellediği gerekçesi kardeşi M.A.'nun sağ omzuna vurmak suretiyle yatay şekilde 4 santim kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını söyledi.

Polis, zanlının olay yerine gelen ekipleri görünce 'ben hata yapmadım' diye bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yapıp ellerini gelişi güzel sallamak sureti ile de uygunsuz tavır harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanarak tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 4 tanık ifadesi aldıklarını, ayrıca şikayetin geri çekildiğini söyledi. Polis, zanlının 24 Ağustos 2024 tarihinden beri çalışma izni olmadan ülkede yaşadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.