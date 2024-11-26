Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Hasan Topaloğluları ile Hüseyin Topaloğluları dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da Ektam Kıbrıs LTD’e 19-20 Kasım tarihlerinde 16.00 ile 08.30 saatleri arasında iş yerini çevreleyen tel örgüleri hasara uğratıp, içeriye girerek işletmenin soğutucu bölümünde bulunan 100 buzdolabı motoru ile 60 kullanılmış buzdolabı radyatörünün çalındığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada iki zanlının 21 Kasım’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlıların 22 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ikametgahlarında arama yapıldığını ancak çalınan eşyaların bulunmadığını söyledi.

Polis, ayrıca 3 günlük sürede zanlıların itiraf içerikli ifade verip, emareleri bıraktıkları yeri söylediklerini ancak yapılan aramada çalınan eşyaların yine bulunmadığını açıkladı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olmaları için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına, 20’şer bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 650’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.