Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, olimpik atlet Buse Savaşkan ile Atletizm Federasyonu yetkililerini kabul etti.

Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde Buse Savaşkan’a, Atletizm Federasyonu başkanı Ferhat Sakallı, yönetim kurulu üyesi Hasan Maydon ve spor psikoloğu Gözde Acaray da eşlik etti.

BUSE SAVAŞKAN

Buse Savaşkan, kabulde yaptığı konuşmada Cahitoğlu’na, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları sonrasında bu yıl ki hedeflerinden, Polonya’da devam eden kamp sürecinden, katıldığı yarışlardan ve en önemlisi de bu yaz Japonya’da gerçekleşecek Dünya Atletizm Şampiyonası ile ilgili bilgiler aktardı.

Savaşkan ayrıca, Olimpiyat sürecinde ve bu yıl da devam eden Başbakanlığın kendisine sağladığı desteklerden dolayı Cahitoğlu’na teşekkür etti.

FERHAT SAKALLI

Atletizm Federasyonu başkanı Ferhat Sakallı da kabulde konuşarak, Buse’nin de etkisiyle birlikte atletizmde son dönemde yapılan çalışmalarla alttan çok sayıda başarılı genç sorcu geldiğini ve Türkiye’de önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.

Sakallı, bu noktada federasyon olarak devletten aldıkları katkıların karşılığını da bu başarılarla vermiş olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sakallı ayrıca, tesisleşme noktasında atletizmin kendine özgü bir sahası olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu, mevcut sahaların da ciddi derecede yıprandığını aktardı.

HÜSEYİN CAHİTOĞLU

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ise hem Buse’yi hem de Atletizm Federeasyonu’nu elde edilen başarılardan dolayı tebrik etti.

Cahitoğlu, sportif kariyerini Olimpik seviyeye taşıyan Buse’ye Başbakanlığın desteklerinin süreceğini açıkladı.

Cahitoğlu tesislerle ilgili olarak ise öncelikle mevcut Lefkoşa Atatürk Stadı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi tartan pistlerin iyileştirilmesi noktasında adım atacaklarını daha sonra da atletizme özel ülkemize yeni bir tesis kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarının müjdesini verdi.