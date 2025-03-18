AKSA BİRİNCİ LİG 23. HAFTA PANORAMASI

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 23. Hafta maçları hafta sonu oynanarak tamamlanırken, lider Mormenekşe ile takipçileri arasındaki puan farkı biraz daha açıldı.

Lider Mormenekşe’nin evinde Dipkarpaz’ı mağlup etmesi sonrasında takipçisi K. Kaymnaklı’nın üst üste 3. cü mağlubiyeti Türk Ocağı ile A. Kozanköy takımlarının mücadelesinin beraberlikle sonuçlanmasıyla puan farkı 10 oldu.

Ligde gözler Süper Lige direk yükselecek ikinci takımın kim olacağı yarışına çevrildi. Ancak Play-off hattı takımlarından Yeniboğaziçi’nin konuk olduğu S. Geçitkale’ye yenilmesi, Yalova’nın da bölge derbisinde Binatlı’ya mağlup olmasıyla play-off hattı da karışmış oldu.

Haftayı Vadili deplasmanında galibiyetle kapatan Hamitköy play-off hattına yükselirken, çıkışta olan Yılmazköy takımı da play-off hattının hemen altında kaldı.

Ligin alt sıralarında ise Lapta konuk ettiği ligde kalması mucizelere kalan Çanakkale’yi farklı mağlup ederek haftalar sonra 3 puan alarak nefes alırken, Maraş takımı kendi evinde konuk ettiği Düzkaya’yı mağlup ederek direk düşme hattından iyice uzaklaştı.

Ligin 23. Haftasında oynanan 8 maçın dördünü ev sahipleri, üçünü deplasman takımları kazanırken bir maç ise beraberlikle tamamlandı.

Oynanan tüm maçlarda gol olurken, kale ağları 24 kez havalanarak maç başına üç gol ortalamasına ulaşıldı. Bu hafta en farklı galibiyeti Lapta konuk ettiği Çanakkale’yi 6 – 0 mağlup ederek alırken, deplasmanda en faklı galibiyeti de Binatlı, Yalova’yı 4 – 0 mağlup ederek aldı.

Gol krallığı yarışında açık ara lider olan İlyas Yılmaz gol orucuna bu haftada devam ederken 32 golde kaldı. Onu takip eden Yalova’dan Yiğitcan Ayaz ve Mormenekşe’den Erhan Çınar da haftayı golsüz kapattılar.

Ligin 23. Haftası sezonun belki de en az kart gösterilen haftası olarak yazılacak zira sadece 23 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıktı. Mormenekşe – Dipkarpaz maçı kartsız tamamlandı.

Haftanın Takımı: M. Hacıali Yılmazköy

Son haftalarda çıkış yakalayan M. Hacıali Yılmazköy, konuk olduğu Süper Lig hedefindeki Küçük Kaymaklı karşısında iyi bir futbol oynayarak, güçlü rakibini deplasmanda mağlup ederken lig çıkma hedefi adına play-offlar için öneml bir galibiyet elde etti

Haftanın Futbolcusu: Ramazan Demir (Mormenekşe)

Lider Mormenekşe’nin konuk ettiği Dipkarpaz karşısında sayısız gol pozisyonunu çöertçe harcayan forvet Erhan Çınar’ın boşluğğunu yakaladığı fırsatları değerlendirerek hat-trick yapan Ramazan Demir haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Sakallı (Hamitköy)

Ahmet Sakallı, genç kadrosunu zorlu Vadili deplasmanına da iyi hazırlarken, uygulattığı oyun planı, yaptığı yerinde ve zamanında müdahalelerle takımına galibiyeti getirtti

Haftanın Hakem: Zekai Töre (S. Geçitkale – Yeniboğaziçi)

Haftanın zorlu maçlarından olan, bölge derbisi niteliğindeki S.Geçitkale ile Yeniboğaziçi maçının orta hakemliğini yapan Zekai Töre, maç boyunca pozisyonlara yakın olarak yerinde düdükler çalarken, futbolcularla iyi diyalog ve yardımcılarıyla da başarılı bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti

Haftanın Kare Ası

Mustafa (Geçitkale) Salih Sakallı (Hamitköy) Ali Recaioğlu (Maraş), Bekir Yıldız(Binatlı)

Haftanın Onbiri:

Hüseyin (Yılmazköy) Ahmet Hellaç (Maraş) Tahsin (Binatlı) Ersal (Yılmazköy) Baran (Geçitkale) İlker (Hamtköy) Ahmet Avcı(Geçtkale)) Bülent (Mormenekşe) Efe (Lapta) Musa (Yılmazköy) Ege Can (Lapta)

AKSA 1.Lig 23. Hafta sonuçları

A.Kozanköy-Türk Ocağı: 1 – 1

S.Geçitkale-Yeniboğaziçi: 2 – 1

Mormenekşe-N.Dipkarpaz: 3 – 0

Vadili-Hamitköy: 0 – 2

Ü.Maraş-Düzkaya: 2 – 1

Yalova-Binatlı : 0 – 4

Lapta-Çanakkale: 6 – 0

K.Kaymaklı-MH Yılmazköy: 0 – 1

AKSA 1.Lig 24. Hafta programı

Türk Ocağı – U. Maraş

Yeniboğaziçi – Lapta

Hamitköy – N. Dipkarpaz

Düzkaya – Mormenekşe

Binatlı – A. Kozanköy

Vadili – S. Geçitkale

Çanakkale – K.Kaymaklı

M. Hacıali Yılmazköy – Yalova

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

