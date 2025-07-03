Gönyeli Tenis Kulübü’nde dört mevsim hizmet verecek, tenis sevdalılarının mevsim farketmeksizin spor yapabilecekleri kapalı tenis kortlarının inşasında sona yaklaşılırken, 10 yılı aşkın süredir atıl durumda kalan kulüp binasında da önemli bir aşama geride bıraktık.

Yeni projeyle birlikte hayata geçirilen kulüp binasında; toplantı salonu, idari ofisler, tenis ekipmanlarının satılacağı bir tenis shop, sporcular ve ziyaretçiler için sosyal bir cafe alanı, kondisyon çalışmaları için fitness salonu ve sporcuların kullanımı için özel dinlenme odaları da yer alacak.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, spora ve sporcuya değer katan tüm projelerin destekçisi olmaya devam ediyoruz