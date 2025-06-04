Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından düzenlenen KKDF Kupası’nda grup aşamasının son haftası olan 3. hafta karşılaşmaları nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Oynanan sekiz karşılaşmayla birlikte grup maçları tamamlandı ve takımların kaderi belli oldu.

Haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden biri, Gönyeli Darts Birliği ise deplasmanda Dağyolu Darts Derneği’ni 15-1 yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza atarken, Süper ligin Şampiyonun Minareliköy Spor Kulübü ise Gönyeli Spor Kulübü’nün maça çıkmaması sebebiyle 16-0 hükmen galip gelerek grubunu birinci sırada bitirdi.

Fota Darts Derneği, güçlü rakibi Alsancak Yeşilova Spor Kulübü karşısında 11-5'lik net bir galibiyet alırken, Beyarmudu Belediyesi de Cihangir Gençlik ve Spor Kulübü’nü 9-7 yenerek grubu ikinci sırada bitirerek bir üst tura çıkan takım oldu.

Mağusa Kültür Derneği, kendi sahasında ağırladığı Lefkoşa Spor Birliği’ni 9-7 mağlup ederken, Düzova Darts Derneği, deplasmanda Aydınköy Darts Birliği Derneği'ni 11-5’lik skorla geçerken bu galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürdü.

Deniz Plaza Spor Derneği, Coşkuner K.S.S. Derneği karşısında zorlanmasına rağmen sahadan 9-7 galip ayrılmayı başardı. Karşılaşma boyunca büyük çekişmeye sahne olan maç, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Haftanın sonucu en çok merak edilen ve grup birincilik maçında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Güzelyurt Darts Birliği'ni 9-7’lik skorla mağlup ederek grubunu birinci sırada bitirirken önemli bir avantaj elde etti. Güzelyurt Darts Birliği ise grubunu ikinci sırada bitirerek son 8 takım arasına adını yazdırmayı başaran takımlar arasına girmeyi başardı.

Grup maçlarının ardından gruplarını birinci ve ikinci sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Buna göre eşleşmeler :

Minareliköy Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü – Beyarmudu Belediyesi

Fota Darts Derneği – Dağyolu Darts Derneği

Gönyeli Darts Birliği – Alsancak Yeşilova Spor Kulübü

Karşılaşmalar gruplarını birinci bitiren takımların evlerinde 16 Haziran 2025 Pazartesi tarihinde oynanacak.