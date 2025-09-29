Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cahit Bozatlı Taekwondo Budo Hyong/Kata Şampiyonası dün (Pazar) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Mustafa Özen, Şakir Yağızsoy, Kader Karlık ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen ödül töreninde Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Müsabakaların sonunda Girne birinci, Lefkoşa ikinci, Gazimağusa üçüncü, Güzelyurt dördüncü oldu.

Bayanlar sonuçları

1. Katagori : 1. Melek Ünver 2. Bensu Özyıldız

2. Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Hira Kürekçi 3. Zeynep Aslantürk

3. Katagori : 1. İnci Demir 2. Hayrunisa İkinci 3. Zeynep Kürekçi

4. Katagori : 1. Alya Volkan 2. Nila Hordiyanko 3. Tuana Atmacaoğlu

5. Katagori : 1. İrem Özen 2. Elif Yaralıoğlu 3. Eylül Ceyran

6. Katagori : 1. Melisa Türkmen 2. Tuvana Yeleğen 3. Utku Kavin Yeleğen

7. Katagori: 1. Ela Yağızsoy 2. Neva Feride Keskin 3. Zeynep Vera Eyice

8. Katagori: 1. Emete Nur Aktaş 2. Eliz Nisa Aktaş

9.

Erkekler sonuçları

1. Katagori : 1. Kerem Kencebay 2. Ali Arpacıoğlu 3. Doğuhan Selmanoğulları

2. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Mustafa Kemal Çağlar 3. Yaman Doruk Durmaz

3. Katagori : 1. Ali Kencebay 2. Kamil Umut Demir 3. Ali Ersoy

4. Katagori : 1. Haydar Görgülü 2. Sami Sultanoğlu

5. Katagori: 1. Nesim Can Tosun 2. Kuzey Ege Şanverdi 3. Mahir Eymen Çelik

6. Katagori: 1. İbrahim Erişken 2. Ali Ahmed 3. Süleyman Çelik

7. Katagori: 1. Hasan Yıldırım 2. Deha Emekci 3. Muhammet Eren Yılmaz

8. Katagori: 1. Mertcan Karabacak 2. Mertcan İnce 3. Erhan Kanizi

9. Katagori: 1. Arda Karlık 2. Yiğit Halil İnci